Rusya Ukrayna savaşı | Johnson duyurdu: Rusya’ya yaptırımları yoğunlaştırmalıyız

"İNGİLTERE, RUSYA'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLAMIYOR"

Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, İngiltere'nin Rusya'da rejim değişikliği veya Putin'in görevden alınmasını amaçlamadığını belirterek, "Biz sadece Ukrayna halkını korumaya yardım etmek ve onları kesinlikle barbarca ve mantıksız şiddete karşı korumak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.