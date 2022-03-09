Rusya Ukrayna savaşı sırasında ateş hattında kalan Çernobil risk altında! Yetkililer endişeli...

Rusya Ukrayna savaşı başladıktan birkaç gün sonra, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrallere yönelmesi tüm dünyayı endişeye sürüklemişti. Rusya'dan yapılan açıklamada Çernobil'de de Zaporijya'da herhangi bir sıkıntının olmadığı ifade edilmişti.
ZAPORİJYA DA KORKUTUYOR
Ancak ABD'li yetkililer, özellikle Zaporijya'dan güncel verileri alamadıkları için endişeli olduklarını geçtiğimiz günlerde dile getirdi. Olası bir sızıntının Fukuşima felaketini tekrar yaşatabileceğini düşünüyorlar.
KORKUTAN İFADELER
Öte yandan benzer bir sıkıntı da Çernobil'den geldi. Dün yapılan açıklamada, nükleer materyali izleyen sistemlerin Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcisine veri iletmeyi durdurduğu bildirildi.
"VERİ ALINAMIYOR"
Uluslararası Atom Enerjisi'nin yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlük, Çernobil'de kurulu güvenmlik önlemleri izleme sistemlerinden gelen uzaktan veri iletiminin kaybolduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.
PERSONELİN DURUMU
Ukraynalı yetkililer ise Rus kuvvetlerinin kontrolü ele geçirmesinin ardından teknik personel ve korumaların çeşitli çalışmaların yaptığını da söyledi. Ukrayna 210 personelin rotasyonunun acil olduğunun altını çiziyor.
YALNIZCA E-POSTA İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR
Ukrayna'nın ifade ettiğine göre personelin sınırlı su ve yiyeceğe erişimi var. Bunun yanı sıra nükleer maddeler de işlenmiyor. Tesise sadece e-posta iletişim kurulması ve güncel verilerin alınamaması olası bir sızıntının bilinmeyeceği anlamına geliyor.