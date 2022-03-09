Rusya Ukrayna savaşı sırasında ateş hattında kalan Çernobil risk altında! Yetkililer endişeli...

Rusya Ukrayna savaşı başladıktan birkaç gün sonra, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrallere yönelmesi tüm dünyayı endişeye sürüklemişti. Rusya'dan yapılan açıklamada Çernobil'de de Zaporijya'da herhangi bir sıkıntının olmadığı ifade edilmişti.

ZAPORİJYA DA KORKUTUYOR

Ancak ABD'li yetkililer, özellikle Zaporijya'dan güncel verileri alamadıkları için endişeli olduklarını geçtiğimiz günlerde dile getirdi. Olası bir sızıntının Fukuşima felaketini tekrar yaşatabileceğini düşünüyorlar.