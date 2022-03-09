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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:54 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:54

Rusya Ukrayna savaşı sırasında ateş hattında kalan Çernobil risk altında! Yetkililer endişeli...

Rusya Ukrayna savaşı sırasında ateş hattında kalan Çernobil risk altında! Yetkililer endişeli...

Çatışamaların devam ettiği 14. günde, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Çernobil ve Zaporijya nükleer tesislerinin kontrolünü almasının ardından BM ve ABD'li yetkililerden iki tesis içinde birkaç gün arayla açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Zaporijya ile ilgili Fukuşima benzetmesi yapan yetkililer bu defa de Çernobil'in risk altında olduğunu açıkladı. İşte haberin ayrıntıları...

Rusya Ukrayna savaşı başladıktan birkaç gün sonra, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrallere yönelmesi tüm dünyayı endişeye sürüklemişti. Rusya'dan yapılan açıklamada Çernobil'de de Zaporijya'da herhangi bir sıkıntının olmadığı ifade edilmişti.

ZAPORİJYA DA KORKUTUYOR

Ancak ABD'li yetkililer, özellikle Zaporijya'dan güncel verileri alamadıkları için endişeli olduklarını geçtiğimiz günlerde dile getirdi. Olası bir sızıntının Fukuşima felaketini tekrar yaşatabileceğini düşünüyorlar.

KORKUTAN İFADELER

Öte yandan benzer bir sıkıntı da Çernobil'den geldi. Dün yapılan açıklamada, nükleer materyali izleyen sistemlerin Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcisine veri iletmeyi durdurduğu bildirildi.

"VERİ ALINAMIYOR"

Uluslararası Atom Enerjisi'nin yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlük, Çernobil'de kurulu güvenmlik önlemleri izleme sistemlerinden gelen uzaktan veri iletiminin kaybolduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

PERSONELİN DURUMU

Ukraynalı yetkililer ise Rus kuvvetlerinin kontrolü ele geçirmesinin ardından teknik personel ve korumaların çeşitli çalışmaların yaptığını da söyledi. Ukrayna 210 personelin rotasyonunun acil olduğunun altını çiziyor.

YALNIZCA E-POSTA İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR

Ukrayna'nın ifade ettiğine göre personelin sınırlı su ve yiyeceğe erişimi var. Bunun yanı sıra nükleer maddeler de işlenmiyor. Tesise sadece e-posta iletişim kurulması ve güncel verilerin alınamaması olası bir sızıntının bilinmeyeceği anlamına geliyor.

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Rusya Ukrayna savaşı sırasında ateş hattında kalan Çernobil risk altında! Yetkililer endişeli...
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