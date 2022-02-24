Rusya Ukrayna savaşına Çin’den tepki çeken açıklama: Bu işgal değil

ABD VE MÜTTEFİKLERİNİ SORUMLU TUTTU

Bütün bunların yanı sıra Çin'den yapılan açıklamalarda Ukrayna'da yaşanan durum için bir kez daha diyalog çağrısında bulundu yaşananlardan ABD ve müttfiklerini sorumlu tutarak bu devletlerin durumu kötüleştirdiğini ifade etti.

Dünya çapında Rusya'ya karşı devreye alınan ekonomik yaptırımları da delmek isteyen Çin, Rusya'dan buğday ithaline de onay verdi. Rusya dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri olmasına rağmen yıllardır devam eden yaptırımlar nedeniyle bu durumdan fayda sağlayamıyor.