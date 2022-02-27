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Haberler Dünya Haberleri Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar: 'AB tarihinde bir ilk' diyerek duyurdular
Giriş Tarihi: 27.2.2022 20:36 Son Güncelleme: 27.2.2022 20:40

Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar: 'AB tarihinde bir ilk' diyerek duyurdular

Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa’dan Rusya ve Belarus’a yeni yaptırımlar: ’AB tarihinde bir ilk’ diyerek duyurdular

Son dakika haberleri: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Tüm Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatılacağını dile getiren von der Leyen, "Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak." dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

RUSSİA TODAY VE SPUTNİK AB'DE YASAKLANACAK

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.

AB TARİHİNDE BİR İLK...

Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

RUSYA MERKEZ BANKASININ REZERVLERİ BLOKE EDİLECEK

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

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Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar: 'AB tarihinde bir ilk' diyerek duyurdular
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