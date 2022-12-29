Rusya Ukrayna savaşında flaş: Kiev’de peş peşe patlamalar! Halka uyarı...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkentte birkaç patlama." ifadesini kullandı.

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Kliçko, ayrıca, "Kiev'de elektrik kesintileri olabilir. Telefonları ve diğer cihazları şarj edin. Su stoklayın." ifadelerine yer verdi.

Kiev'in hava sahasında, Ukrayna hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği görüldü.

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin, ülkeye insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.