Rusya Ukrayna’nın enerji sitemini çökertti! Son bağlantı da kesildi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 9 Mart sabahı yerel saatle 03.53'te Zaporijya Nükleer Santrali'nin (ZNPP) roketle hedef alındığını duyurdu. Saldırı sonucu Ukrayna enerji sistemi ile nükleer santral arasındaki son bağlantının da kesildiği aktarıldı. Açıklamada, "Şu anda, istasyon işgal süresince 6'ncı kez karartma moduna geçti. 5 ve 6'ncı güç birimleri soğuk duruma getirildi. 18 dizel jeneratör ZNPP'nin gereksinimlerini sağlamak üzere aktif hale getirildi. 10 günlük bir yakıt kaldı. Geri sayım başladı. Bu süre zarfında istasyonun harici güç kaynağı yenilenmezse, tüm dünya için radyasyon sonuçları olan bir kaza meydana gelebilir" denildi.



ÜLKE GENELİNDE ENERJİ TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Rusya, Ukrayna'nın birçok kentinde enerji tesislerini hedef aldı. Energoatom, 6-9 Mart tarihleri arasında Kiev, Mıkolayiv, Harkiv, Zaporijya, Odessa, Dnipropetrovsk ve Jitomir'deki enerji tesislerine saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırılar sonucu başkentte güç kesintilerinin yaşandığını, vatandaşların yüzde 40'ının ısınma ihtiyacını karşılayamadığını belirtti. Odesa Valisi Maksym Marchenko ise saldırıların arasından bazı güç hatlarının hasar gördüğünü duyurdu. Marchenko, ekiplerin arızaları gidermek için çalıştığını söyledi.