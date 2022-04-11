Rusya: Ukrayna’ya Avrupa’dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna'ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden "Kalibr" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını aktaran Konaşenkov, "Denizden 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesinin güney eteklerindeki bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine teslim edilen, hangarda gizlenmiş S-300 hava savunma füze sistemi taburu yok edildi. Dört S-300 fırlatıcısı ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 25 kadar personel vuruldu." ifadesini kullandı.