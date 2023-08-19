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Giriş Tarihi: 19.8.2023 09:26

Rusya Ukrayna'yı Kırım'a füze saldırısı gerçekleştirmekle suçladı

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken saldırılara ilişkin Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Rusya savunma Bakanlığı Ukrayna’nın Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

AA
Rusya Ukrayna’yı Kırım’a füze saldırısı gerçekleştirmekle suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Rusya Ukrayna'yı Kırım'a füze saldırısı gerçekleştirmekle suçladı
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