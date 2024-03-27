Rusya’da doğum oranı 17 yılın dibinde

RUSYA'DA doğum oranları düşmeye devam ediyor. TürkRus sitesinde yer alan habere göre, resmi istatistik servisi Rosstat kadın başında düşen çocuk sayısının 2023'te 1.41'e gerilediğini açıkladı. RBC gazetesi sayının son 17 yılın en düşüğü olduğunu yazdı. Nüfus uzmanları sayıdaki düşüşü "demografik çukur" adı verilen olguyla açıklıyor. Rusya'da 1990'larda doğan ve günümüzde çocuk yapma yaşına gelen kız çocuk sayısının az olması, bu şekilde anılıyor. Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı 1999'dan 2015'e kadar yükseldikten sonra yeniden inişe geçmişti.