Rusya’da dörtlü zirve: Suriyelilerin dönüşü ele alındı

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi. Dörtlü toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı. Tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettikleri ifade edildi. Yapıcı havada geçtiği ifade edilen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının öneminin vurgulandığı belirtildi.