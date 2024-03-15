Rusya’da genel seçim! Oy verme işlemi 3 ün sürecek

İlk olarak ülkenin en doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgesinde başlayan oy verme işlemleri, ülke genelinde 94 binden fazla sandıkta yapılıyor.

Bugün, yarın ve 17 Mart'ta devam edecek oylama işlemleri yerel saatle 08.00'den itibaren 20.00'ye kadar devam edecek. Seçim, 17 Mart akşamında ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde sandıkların kapanmasıyla sona ermiş olacak.

Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapılıyor. Uzaktan oylama işlemi, Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidiliyor.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Rusya'daki devlet başkanı seçimlerine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde gidilmesi de dikkati çekiyor.