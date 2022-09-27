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Giriş Tarihi: 27.9.2022 19:50 Son Güncelleme: 27.9.2022 19:53

Rusya'da seferberlik hareketliliği: Savunma Bakanı Şoygu hazırlık sürecini denetledi

AA
Rusya’da seferberlik hareketliliği: Savunma Bakanı Şoygu hazırlık sürecini denetledi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından ülkede yeni bir süreç başladı. Putin'in çağrısının ardından bir kısım Rus vatandaşı ülkeyi terk ederken bazıları da seferberlik ilanına kulak vererek orduya katıldı. Savunma Bakanı Şoygu, yedek askerlerin hazırlık sürecini deneletledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle başlayan Ukrayna savaşında 7 ay geride kaldı. Savaşta istediğini elde edemeyen Rusya, çareyi seferberlik ilan etmekte buldu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, seferberlik ilanı kapsamında yürütülen süreci incelemek üzere ülkenin Batı Askeri Bölgesi'ndeki poligonları ziyaret etti.

HAZIRLIK SÜRECİNİ DENELETLEDİ

Seferberlik kapsamında orduya çağrılan yedek askerlerin poligonlardaki hazırlık sürecini denetleyen Şoygu'ya, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Eğitimi Merkezi Başkanı İvan Buvaltsev, süreçle ilgili bilgi verdi.

PUTİN KISMI SEFERBERLİK İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

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Rusya'da seferberlik hareketliliği: Savunma Bakanı Şoygu hazırlık sürecini denetledi
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