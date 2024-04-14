Rusya’da yalnız anne sayısı 5 milyona dayandı

Rusya'da tek başına çocuk yetiştiren annelerin sayısı 5 milyona yakın. TürkRus.com sitesindeki habere göre ülkede üç çocuktan biri parçalanmış ailelerde büyüyor. Yetkililer, Rusya'da parçalanmış ailelerin payının son 10 yılda yüzde 21'den yüzde 38.5'e yükseldiğini yazdı. Bu ailelerin yüzde 81'ini tek başına çocuk yetiştiren anneler oluşturuyor. Bu annelerin sayısı 4.85 milyon olarak açıklandı. Enstitüye bağlı araştırmacılar parçalanmış ailelerin, normal ailelere göre yoksul düşmeye daha yatkın olduğuna dikkat çekiyor.