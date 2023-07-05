Rusya’dan dikkat çeken Türkiye detayı: Onların rızası olmadan uzatılamaz

Son yıllarda küresel çaptaki siyasi konumunu güçlendiren Türkiye, diplomatik alanda da önemli ilişkiler yürütüyor. Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolüyle öne çıkan Türkiye, iki ülke arasında sağlanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasında önemli bir rol üstlenmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan ve süresi 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN RIZASI OLMADAN UZATILMAZ"

Söz konusu anlaşmanın süresinin 17 Temmuz'da sona ereceğine dikkati çekilen açıklamada, "bu bağlamda Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın rızası olmadan uzatılması mümkün olmayan anlaşma ile ilgili Batılı ülkeler, Ukrayna ve BM tarafından propaganda yapıldığı" belirtildi.