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Giriş Tarihi: 26.1.2022 17:50

Rusya'dan gerginliği artıracak adım! Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat düzenlenecek

Rusya’dan gerginliği artıracak adım! Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat düzenlenecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dünya gündemindeki yerini koruyor. Rusya aldığı kararla gerginliği tırmandıracak bir hamlede bulundu. Rusya'nın, Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nin bazı askeri birlikleri, tatbikat için Rostov bölgesindeki poligonlara sevk edildi. Tatbikatlarda, askeri birliklerin uzun mesafelere hareket etme hazırlığı ölçülecek.

SERİ ASKERİ TATBİKATLAR DÜZENLENECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar düzenleyeceğini daha önce açıklamıştı.

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Rusya'dan gerginliği artıracak adım! Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat düzenlenecek
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