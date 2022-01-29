Rusya’dan kritik Ukrayna çıkışı: ‘Savaş olmayacak’

Rusya
ve ABD
arasındaki Ukrayna
krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Ukrayna ile savaşmak istemediklerini belirterek, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz. Ancak çıkarlarımızın kaba şekilde çiğnenmesine ve göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz" dedi. Rus radyolarına röportaj veren Lavrov, ABD ve NATO
'dan güvenlik tekliflerini yazılı yanıt olarak aldıklarına dikkati çekerek bu yanıtlarda ikincil konularla ilgili rasyonel unsurların olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Avrupa
'da ve dünyanın diğer bölgelerinde orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin "moratoryum" teklif ettiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti: "Bu, yanıtlara dahil edilmiştir. Ayrıca, tatbikatların her iki tarafın sınırlarından uzakta yapılması, savaş uçakları ile gemilerin yakınlaşması mesafesi ve çatışma ile gerilimin azaltılması ve güvenin artırılmasıyla ilgili önlemler konusunda tekliflerimiz vardı. Tüm bunlar son 2-3 yılda reddedildi. Şimdi ise tüm bunların istişare edilmesi teklif ediliyor."
Avrupa güvenliği ile ilgili sorunların çözülmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Lavrov, güvenliğin başka devletlerin güvenliği pahasına güçlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, "Putin'in de belirttiği gibi, Avrupa'da güvenliği sağlamak için karşılıklı olarak kabul edilebilir prensipler üzerinde anlaşmaya varma girişimlerimiz başarısız olursa gerekli önlemleri alacağız. Bu önlemler de çeşitli olabilir" ifadelerini kullandı. ABD ile NATO'dan gelen cevapları analiz ettiklerini aktaran Lavrov, "ABD'nin yanıtı, NATO'nunkine göre neredeyse diplomatik etik örneğidir. NATO'dan gelen cevap çok ideolojik ve NATO'nun münhasırlığı, özel misyonu ve amaçları ile doludur. Bu metinleri yazanlar adına utandım" değerlendirmesinde bulundu. Rusya ve ABD ile NATO arasında çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifler konusunda müzakerelerin sona ermediğine dikkati çeken Lavrov, birkaç hafta içinde bu konuda Rus-Amerikan görüşmesinin gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.
ZELENSKİ: HİÇBİR ÜLKE BİZİ KORUMAYACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, Rusya ile ülkesi arasında bir savaş ihtimalinden bahsedilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Bu paniğe ihtiyacımız yok" dedi. Rusya ile savaş olması halinde hiçbir ülkenin ordusunu Ukrayna'yı savunmak için göndermeyeceğini anlatan Zelenski, "Bir savaş olursa hangi ülkenin ordusu bizi korumaya hazır? Bu olmayacak. Bu da NATO için çok korkutucu. NATO, eğer Ukrayna ittifaka katılırsa, onu savunmak zorunda kalacak. Bunlar NATO için çok ciddi zorluklar. Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'yı NATO'ya almayarak risk almamaya güveniyorlar. Ama şimdi topyekun bir savaş başlarsa bu, bazı NATO ülkelerinin sınırlarında olacaktır" diye konuştu. AA
AB'DEN TEHDİT ÇİN'DEN DESTEK
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğunu söylerken Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ABD ve Avrupa'ya çağrıda bulunarak Rusya'nın güvenlik taleplerinin ve endişelerinin karşılanması gerektiğini söyledi.