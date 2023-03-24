Rusya’dan Kuzey Akım patlamaları için şeffaflık çağrısı

Peskov, "Bunun ne tür bir nesne olduğunun, terör eylemiyle ilgili olup olmadığının tespit edilmesi, soruşturma çerçevesinde kritik öneme sahip. Soruşturma, tüm ilgili tarafların sürece katılımı açısından kapsayıcı ve şeffaf olmalıdır." dedi.

ABD'nin başka ülkelerle ilgili eylemlerini de değerlendiren Peskov, "Elbette, ABD, Belarus dahil başka ülkelerin iç işlerine dolaylı ve doğrudan müdahale etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Peskov, Belarus'un buna karşı koymak için yeterli güce sahip olduğunu belirtti.