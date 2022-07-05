Rusya’dan paralı asker açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşta son 10 günde 170 paralı savaşçının yok edildiğini söyledi. Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulund. Rus güçlerinin Ukrayna'da ilerlemesi sonucu yabancı paralı savaşçılar ve özel askeri şirketlerin elemanlarının sayısının azaldığını belirten Şoygu, "Son 10 günde paralı savaşçılardan 170'i yok edildi, 99'u ise askeri eylemlerde yer almaktan vazgeçti ve Ukrayna topraklarını terk etti." dedi.

"MAYIN TEHLİKESİ ORTADAN KALDIRILDI"

Karadeniz ve Azak Denizi sularındaki gemilerin güvenliğinin sağlanması yönünde önlemler aldıklarını dile getiren Şoygu, "Sivil gemilerin hareket etmesi için 2 insani koridor oluşturduk. Mariupol'deki limanın sularındaki mayın tehlikesi tamamen ortadan kaldırıldı." diye konuştu. Ukrayna'nın Luhansk bölgesini tamamıyla ele geçirdiklerine dikkati çeken Şoygu, bu bölgedeki halka destek sağladıklarını belirtti.