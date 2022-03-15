Rusya’dan ‘Savaş ne zaman bitecek?’ iddialarına flaş yanıt!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gündemiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağı yönünde açıklama yapan Peskov, "Herhalde bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu" dedi.

"ACELECİ DAVRANMAK İSTEMİYORUZ"

Ukrayna tarafından Mayıs ayına kadar savaşın sona erebileceği yönündeki açıklamaların sorulmasına da mesafeli cevap veren Peskov, "Bu onların tahmini, bir tahminde bulunma konusunda aceleci davranmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya ile işbirliğini suç sayan bir kararname imzalamasıyla ilgili de konuşan Peskov, "Hayır. Bu karar ile ilgili bilgimiz yok. Nasıl bir yasa olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.