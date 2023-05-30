Rusya’nın casus balinası İsveç’e sızdı

Rusya'nın casusluk için eğittiği öne sürülen Beluga cinsi balina 'Hvaldimir' İsveç kıyılarında ortaya çıktı. 2019'da ilk kez Norveç kıyılarında rastlanan balina, geçtiğimiz pazar günü İsveç'in Hunnebostrand yakınlarında görüldü. Balinaya, Norveççe balina anlamına gelen "hval" ve Rusça'da sık kullanılan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de ön ismi olan Vladimir'den esinlenerek "Hvaldimir" adı verilmişti. Balinanın başının çevresine sabitlenen askıda küçük bir kamera bölmesi olduğu ve plastik kayışın üzerinde "St. Peterburg Ekipmanı" yazdığı öne sürülmüştü. DIŞ HABERLER