Rusya’nın gözdağına aldırış etmiyorlar! 3 İskandinav ülkesinin amacı ne?

Rusya-Ukrayna savaşı Rusya'nın komşusu olan İsveç'in hareketlenmesine neden oldu. Rusya'nın 'girmeyin' uyarısına rağmen İsveç, NATO'ya başvuracağını açıkladı. İsveç Başbakanı Anderson açıklamasında İsveç'in güvenliği için en iyi sonuca bakılması gerektiğini söyleyerek, "İsveç'teki güvenlik durumunu hızla gözden geçirmeliyiz" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının dergisinde yer verilen "Küçük Devletlerin Statü Arayışlarının Bir Göstergesi Olarak Uluslararası Askeri Operasyonlarda Yer Alan: İsveç, Norveç ve Danimarka Örneği" adlı makalede önemli tespitlere yer verildi. Makale; İsveç, Norveç ve Danimarka'nın kendi güvenliklerini doğrudan ilgilendirmeyen bölgelerde, statü arayışı motivasyonu ile askeri operasyonlarda yer aldıklarırı ortaya koydu. Dünya nüfusu açısından 235 ülke içerisinde İsveç 91, Norveç 119 ve Danimarka 115. sırada yer alırken askeri güç açısından ise İsveç 31, Norveç 33 ve Danimarka 54'üncü sırada bulunuyor.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİMDE ADLARINI DUYURDULAR

Soğuk Savaş sırasında İsveç, Norveç ve Danimarka BM barışı koruma misyonlara katılarak, yerel çatışmaların süper güç çatışmalarına dönüşme olasılığını engellemeye çalıştı. Operasyonlarda çatışan tarafları ayırmak ve ateşkes süreçlerini izlemek görevlerinin yanı sıra müzakere becerileri ile krizleri engellemeye çalıştı. Bu ülkeler eğitimli ve donanımlı birliklerle kısa süre içerisinde misyonlara katkıda bulundu ve 'silahlarını ateşlemeden' çatışmaları dondurmayı başardı. Bu başarı, onlara küresel tanınırlık ve itibar kazandırdı.