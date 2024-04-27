Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için İstanbul'da tarafların paraf attığı anlaşmayı, "Londra'dan gelen doğrudan baskı nedeniyle" Kiev'in imzalamayı reddettiğini söyledi.

İstanbul'daki anlaşmanın paraflandığının herkesin farkında olduğunu dile getiren Peskov, Ukrayna tarafının belge üzerinde daha fazla ilerlemeyi ve çalışmayı reddetmelerinin nedeninin de iyi bilindiğini ifade etti.

Peskov, "Bu (Ukrayna'nın anlaşmayı reddetmesi) Londra'dan gelen doğrudan bir baskıydı. Bu, (Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisinin parlamentodaki başkanı) David Arahamia tarafından dile getirildi." ifadesini kullandı.

Halihazırda müzakereler için herhangi bir öngörünün söz konusu olmadığına işaret eden Peskov, "Çünkü herkes Ukrayna'nın müzakereyi kabul etmeme konusundaki tutumunu biliyor. Bu yüzden özel askeri operasyon devam ediyor." diye konuştu.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakereleri hakkındaki görüşünün iyi bilindiğini de sözlerine ekledi.

Putin, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmanın yeniden barış müzakereleri için temel teşkil edebileceğini söylemişti.