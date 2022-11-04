Rusya’nın yeni hedefi İngiltere mi olacak? Rus yetkili açıkladı: Ne yaptığınızı biliyoruz!

İngiltere'nin saldırı planlayıcısı olmasının, savaşın çok daha uzun sürmesine ve şiddetini artırmasına neden olduğunu söyleyen Kelin, "İngiltere boğazına kadar bu işin içine batmış durumda. Bu iş giderek daha tehlikeli bir hal alıyor" diyerek İngiltere'nin eylemlerine devam etmesi halinde tansiyonun yükseleceği uyarısında bulundu.

Putin'in müzakerelere her zaman açık olduğunu belirten Kelin, Batılı ülkelerin bunları baltalamaması gerektiği konusuna dikkat çekti.