Rusya’nın yeni hedefi İngiltere mi olacak? Rus yetkili açıkladı: Ne yaptığınızı biliyoruz!

Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan Rusya Ukrayna savaşı, tüm dünyayı diken üstünde tutmaya devam ediyor. Ukrayna'ya desteğini belirten Batılı ülkeler, Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar ve uyarıların ardından Rusya'nın karşı ataklarıyla karşılaşmıştı.
Enerji konusunda Rusya'ya bağlı olan AB ülkeleri, Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle ciddi bir enerji krizinin içinde kalmıştı.
RUSYA NÜKLEER SİLAH KOZUNU HAZIR TUTUYOR
Bunların yanı sıra Rusya, Ukrayna'ya silah ve askeri kuvvet sağlayan ülkelere yönelik ciddi tehditlerde bulunmuştu.
Son olarak geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın Karadeniz'de bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmesinin ardından Rusya'nın nükleer silah kozunu masaya koyacağı konuşulmaya başladı.
Rusya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığını ve bunların tamamının yok edildiğini söyleyerek, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırının hazırlık sürecinde İngiliz askeri uzmanların yer aldığını ileri sürmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiltere'yi Kuzey Akım borularındaki patlamaya da dahil olmakla suçlayarak, "Elimizdeki bilgiye göre, İngiltere Deniz Kuvvetleri'ne bağlı aynı birliğin temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik terör eyleminin planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde yer aldı." iddiasında bulunmuştu.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ysa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu iddialarını yalanlamıştı.
"SALDIRININ ARKASINDA OLDUKLARI KESİN"
Ancak Rus kanadından yapılan yeni bir açıklama, iki ülke arasındaki gerilimi bir kez daha yükseltti. Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiliz kanalı Sky News'a yaptığı açıklamada, saldırıda İngiltere'nin parmağının bulunduğu konusunda emin olduklarını söyledi. Kelin yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin işin içinde olduğuna dair sağlam kanıtlarımız var. İngiliz kaynaklar her ne kadar saldırının arkasında olduklarını reddetse de bizim için bu durum kesin." ifadelerini kullandı.
"TÜM DÜNYAYA KANITLAYACAĞIZ"
Kelin ayrıca, "İngiliz özel kuvvetlerinin saldırının hazırlığında ve uygulamasında kesin dahli olduğu bizim için tartışılmaz. Ne yaptıklarını biliyoruz. Elimizdeki tüm kanıtları çok yakında dünya kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
İngiltere'nin saldırı planlayıcısı olmasının, savaşın çok daha uzun sürmesine ve şiddetini artırmasına neden olduğunu söyleyen Kelin, "İngiltere boğazına kadar bu işin içine batmış durumda. Bu iş giderek daha tehlikeli bir hal alıyor" diyerek İngiltere'nin eylemlerine devam etmesi halinde tansiyonun yükseleceği uyarısında bulundu.
Putin'in müzakerelere her zaman açık olduğunu belirten Kelin, Batılı ülkelerin bunları baltalamaması gerektiği konusuna dikkat çekti.