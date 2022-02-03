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Giriş Tarihi: 3.2.2022 16:44 Son Güncelleme: 3.2.2022 17:05

Rusya’ya ‘Korkmuyoruz’ mesajı! Ukraynalı asker sınırda böyle dans etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rusya’ya ‘Korkmuyoruz’ mesajı! Ukraynalı asker sınırda böyle dans etti

Rusya’nın işgal tehdidiyle karşı karşıya olan Ukrayna, sınır bölgelerinde olası bir çatışmaya hazırlanıyor. Rusya’nın askeri tatbikat bahanesiyle adeta kuşatma altına aldığı ülkeden gelen bir video ise ülkede büyük ilgi gördü. Sınır bölgesinde dans eden Ukraynalı bir askerin o halleri, Rusya’ya bir mesaj olarak yorumlandı.

Dünyanın gözü, Rusya-Ukrayna krizinde. Ukrayna'nın Donbass bölgesine yaptığı saldırılarla aylardır gerilimin artmasına neden olan Rusya, son haftalarda artırdığı askeri hareketliliği nedeniyle de işgale hazırlandığı söylentilerine neden oluyor.

NATO ve ABD güçlerinin, Ukrayna'ya destek olmak için bölgeye askeri kuvvet takviyesi yapmasıyla giderek alevlenen krizde yeni bir video, oldukça konuşuldu.

PUTİN'E "KORKMUYORUZ" MESAJI

Rus kuvvetlerinin yığınak yaptığı sınır bölgesi yakınlarında görev yapan bir Ukrayna askeri, dans ettiği anları sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme oturdu.

Elinde bulunan Rus AK-47 tipi tüfekle sınır bölgesi yakınlarında görev yaptığı düşünülen Ukraynalı asker, Whitney Houston'ın şarkısıyla dans ederken görülüyor.

Ukraynalı askerin dans videosu viral oldu | Video

Oldukça neşeli olduğu görülen askerin sınır hattında yaptığı bu dans, Ukrayna ordusunun Putin'e "Senden korkmuyoruz" mesajı olarak yorumlandı.

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Rusya’ya ‘Korkmuyoruz’ mesajı! Ukraynalı asker sınırda böyle dans etti
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