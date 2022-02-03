Rusya’ya ‘Korkmuyoruz’ mesajı! Ukraynalı asker sınırda böyle dans etti

Dünyanın gözü, Rusya-Ukrayna krizinde. Ukrayna'nın Donbass bölgesine yaptığı saldırılarla aylardır gerilimin artmasına neden olan Rusya, son haftalarda artırdığı askeri hareketliliği nedeniyle de işgale hazırlandığı söylentilerine neden oluyor.