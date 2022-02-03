Rusya’ya ‘Korkmuyoruz’ mesajı! Ukraynalı asker sınırda böyle dans etti

PUTİN'E "KORKMUYORUZ" MESAJI
Rus kuvvetlerinin yığınak yaptığı sınır bölgesi yakınlarında görev yapan bir Ukrayna askeri, dans ettiği anları sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme oturdu.
Elinde bulunan Rus AK-47 tipi tüfekle sınır bölgesi yakınlarında görev yaptığı düşünülen Ukraynalı asker, Whitney Houston'ın şarkısıyla dans ederken görülüyor.
Ukraynalı askerin dans videosu viral oldu | Video
Oldukça neşeli olduğu görülen askerin sınır hattında yaptığı bu dans, Ukrayna ordusunun Putin'e "Senden korkmuyoruz" mesajı olarak yorumlandı.