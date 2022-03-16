Rusya’ya silah satan Macron savunma yaptı!

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile devamlı temas halinde olduğunu, savaşa ilişkin somut sonuç olabileceğini düşündüğünde Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının birkaç haftadır sürdüğünü anlatan Macron, "Bizim görevimiz Ukraynalıları ağırlayabilmek, en iyi şartlarda onları korumak. Fransa, üzerine düşeni yapacak ve yapıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 100 bine kadar Ukraynalı mülteciyi ağırlamak için hazırlık yaptıklarını dile getiren Macron, Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında spikerin arkasına geçerek savaşı protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova'ya konsolosluk koruması sağlanması için gerekli işlemleri başlatacaklarını aktardı. Macron, Putin ile bir sonraki görüşmesinde bunu önereceğini söyledi.

FRANSA'NIN RUSYA'YA SATTIĞI SİLAHLAR UKRAYNA'DA MI KULLANILDI?

Disclose internet sitesinin gizli ve resmi belgelere dayandırdığı dünkü haberine göre, Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri teçhizatlarla donatmış, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edilmişti. Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etmişti. Bu ekipmanların değerinin, 152 milyon avro olduğu ifade ediliyor.