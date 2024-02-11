‘Rusya’yı NATO’ya saldırmaya teşvik ederim’

Bu yıl düzenlenecek seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olma yarışında açık ara önde gözüken Eski ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Trump Güney Carolina'daki önseçim mitinginde yaptığı konuşmada, başkanlığı döneminde bir NATO ülkesinin liderinin "Faturamızı ödeyemezsek ve Rusya bize saldırırsa ne yaparsınız?" diye sorduğunu, ona yanıt olarak "Sizi korumaya gelmeyiz. Hatta Rusya'nın dilediğini yapması için onları teşvik ederim" dediğini aktardı. Beyaz Saray ise bu yorumların "dehşet verici ve delice" olduğunu belirtti.