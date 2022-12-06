Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Aurescu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın diyaloğa yanaşmadığını da vurgulayarak, "İhtilaflı konuları Uluslararası Adalet Divanı'na götürelim diyoruz, buna da yanaşmıyor. Anlaşmaları bozan Yunanistan. Özellikle Avrupa Birliği'ni arkasına aldığını düşünerek ve maalesef AB'den koşulsuz destek aldığı için bu olumsuz adımı atmaya devam ediyor" dedi. Yunanistan'ın Rodos ve Midilli'deki tatbikatına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın' demesinin sebebi bu. Bu tehditlere karşı bizim duyarsız kalmamız mümkün değil. Barışı istemeyen ve iki anlaşmaya uymayan Yunanistan ve dolayısıyla biz bunlara sessiz kalmayız, gereken adımları hem hukuki olarak hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Yunanistan şunu unutmasın: 'Rüzgâr eken fırtına biçer.' Barışı istemiyorsan biz de gereğini bir gece ansızın yaparız" dedi.Çavuşoğlu, açıklamalarında ayrıca İsveç ve Finlandiya ile yürütülen üçlü mutabakat süreçlerine de değindi. Finlandiya Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Finlandiya'dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına dair bir açıklama olmadı; bu açıklamayı da kendilerinden bekliyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç için de "Yeni hükümet ile birlikte bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Bazı yasalar değişti, özellikle İsveç'te anayasada değişiklikler yapıldı. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun da kaldırıldığını söylediler. Bugüne kadar atılan adımları memnuniyetle karşıladığımızı ama atılması gereken adımların da olduğunu kendilerine söyledik" dedi.Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 126 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Ege ve Akdeniz'den bu yılın 11 aylık döneminde çeşitli deniz araçlarıyla çıktıkları yolculukta, Yunan askerlerince darp edilip, havası indirilen lastik botlarla geri itilen 19 bin 636 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında 10 göçmen öldü. Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri itiyor.