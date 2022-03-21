Sabah saatlerinde düşen uçak için Türkiye’den Çin’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangxi bölgesinde bugün bir uçak kazasının meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Çin hükümeti ile halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

KAZA SABAH SAATLERİNDE YAŞANDI

Çin devlet televizyonundan yapılan açıklamalara göre Kunming'den Guangzhou'ya giden uçaktan 133 yolcu vardı. Boeing 737 olduğu açıklanan uçağın dağlara düştüğü ifade edildi. Yangının da çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.