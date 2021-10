TUNUSLULAR, Cumhurbaşkanı Kays Said 'in kendisine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü kararlarını protesto ediyor. "Darbeye Karşı Vatandaşlar Hareketi"nin çağrısıyla binlerce kişi başkentteki Habib Burgiba Caddesi 'nde bir araya geldi. Said'in "olağanüstü kararlarına" karşı sloganlar atan eylemciler, Tunus bayrağı ve üzerinde Said'i protesto eden ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı. Said, yasama ve yürütme yetkilerini devralmıştı.