Şaklabana yargı tokadı

Almanya Anayasa Mahkemesi
, komedyen Jan Böhmermann
'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti. Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, hakaret dolu şiir yazan Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek, çünkü başarı şansı yok" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kararın kesin, itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi
'nin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti. Böhmermann, 2019'da Yargıtay'a başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmişti.
NOTA VERİLMİŞTİ
Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF
televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal
" programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.