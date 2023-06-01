Saldırı iddiası ABD gündemine bomba gibi düştü! Yeni savaş kapıda mı?

Bir başka belgeye göre, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, şubat sonlarında Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinin Rumeylan beldesinde üç patlayıcıyı ele geçirerek söz konusu patlayıcıların ABD güçlerine karşı kullanılma girişimine engel oldu.

Diğer bir raporda ise bir bombacı, İran'la müttefik olan Lübnanlı Hizbullah milis grubuyla ocak ayı sonlarında Suriye'de yeni bir EFP (zırh delici bomba) türü üzerinde testler yapma girişimlerini anlatıyor. Raporda, Kudüs Gücü yetkililerinin patlayıcının tasarımı ve nasıl kullanılacağı konusunda katkı sunduğu ifade edildi.

İran'ın bölgedeki milisleri hakkında çalışmalar yürüten "Militia Spotlight" internet sitesinin kurucusu Michael Knights, "İran'ın Suriye'de Amerikan askerlerini öldürme risklerini kabul etmesine ilişkin büyük bir değişiklik olduğunu" söyledi. ABD'nin Irak işgali sırasında EFP'lerin yıkıcı etkilere neden olduğuna dikkati çeken Knights, "Bu, kesinlikle insanları (Amerikan askerlerini) öldürecek ve bunu nasıl yapacakları üzerinde kafa yoruyorlar." dedi.

ABD'YE KARŞI 'KOORDİNASYON MERKEZİ' OLUŞTURULDU

Sızdırılan belgelere göre, Tahran, Moskova ve Şam yönetimleri, ABD güçlerini Suriye'den çıkarmak için yeni ve geniş kapsamlı bir strateji izliyor. Üç ülke Suriye'de ABD'ye karşı halk direnişini canlandırmayı, Suriye'nin doğusunda ve kuzeydoğusunda Amerikalılara karşı saldırılar düzenlemek için halk hareketlerini desteklemeyi içeren geniş kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor.