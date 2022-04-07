Salmonella bakterisi alarmı! Hong Kong’da Belçika menşeili çikolatalar toplatılıyor

Gıda Güvenliği Merkezi, Kinder firmasının "Egg Hunt Kit" adı verilen Belçika menşeili ithal çikolata ürününün tüketilmemesi konusunda uyarı yayımladı.
Merkez, İngiltere'de ortaya çıkan vakalar nedeniyle İngiliz Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesinin (FSAI) geri çağırma listesinde yer alan bazı Kinder ürünlerinin Hong Kong'a ithal edildiğinin belirlendiğini bildirdi.
SATILAN ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILDI
City Super Limited adlı ithalatçı şirketin, etkilendiğinden şüphelenilen ürünleri raflardan indirdiği ve satılan ürünleri geri çağırdığını belirten Merkez, tüketicileri gıda zehirlenmesi olasılığına karşı uyardı.
Söz konusu ürünlerden kaynakladığı sanılan salmonella salgını İngiltere'de 63 çocuğun hastalanmasına yol açmıştı.