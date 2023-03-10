Şam’da ana gündem Ankara ile yeni sayfa

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle normalleşme adımları asrın felaketine rağmen devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da gelecek hafta Türkiye, Rusya, Suriye rejimi ve İran'ın katılacağı dörtlü dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede geçen günlerde Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, daha sonra Şam'a geçti. Türkiye ziyaretinin ardından Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile önceki gün bir araya geldi. Suriye ve müttefiki İran'ın dışişleri bakanları, geçen ay Suriye'yi de etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Şam ile bölge ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileşmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.Türkiye'yle yakınlaşma sürecinin de ele alındığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeyi hedeflediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da, Suriye krizini çözmek için atılan her adımı ülkesinin desteklediğini ifade ederek, bu adımlara örnek olarak İran, Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki görüşmeleri örnek gösterdi. Abdullahiyan, mevkidaşı Mikdad ile görüşmesinden sonra dün de Beşar Esad ile bir araya geldi.İran, Türkiye ve Suriye arasında Rusya'nın arabuluculuğunda düzenlenen normalleşme görüşmelerine katılacağını açıklamıştı. Moskova'da gelecek hafta yapılması planlanan teknik düzeyde bir toplantı konusunda da kaynaklar, burada tarihten ziyade hazırlıkların görüşüleceğini, tarihlerin bakanlar düzeyinden belirleneceğini söyledi. Kaynaklar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Suriye rejimi ile karşılıklı bir taziye görüşmesi olmadığını sadece insani yardımların ulaştırılması için adımlar olduğunu ifade etti.