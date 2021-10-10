Şampiyon, Ay-yıldızı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı

2021 Tokyo Olimpiyatları
'nda da 3'üncü olarak, güreşte olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın sporcu unvanını alan Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yasemin Adar
, Türk bayrağını, bu kez gökyüzünde dalgalandırdı. Geçtiğimiz aylarda Erdem Yiğit
ile evlenen şampiyon güreşçi, tatil için geldiği Muğla
'nın Fethiye
ilçesindeki Ölüdeniz
'de yamaç paraşütü ile bin 700 metreden atladı. Havada da Türk bayrağını elinden bırakmayan Adar, "Bayrağımızı daha önce daha önce şampiyonalarda dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırdım. Çok mutluyum" dedi. Erdoğan CANKUŞ
/ SABAH