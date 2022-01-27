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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Şans kurabiyesinden servet çıktı

Şans kurabiyesinden servet çıktı
ABD'NİN Kuzey Carolina eyaletinde bir kişi, bir şans kurabiyesindeki sayılarla piyangoya katıldıktan sonra 4 milyon dolar kazandı. North Carolina Lottery'nin Twitter hesabında yayımlanan bir ilanda "Mega Millions" ödülünü emekli çavuş Gabriel Fierro'nun kazandığı ve zaferini şampanya satın alarak kutlamayı planladığı belirtildi. 60 yaşındaki Fierro, "Genelde şans kurabiyesi numaralarımı oynamam ama öylesine denedim" dedi. Emekli olmadan önce 32 yıl boyunca orduda görev yapan Fierro, şans kurabiyesini eşiyle birlikte haftada bir ziyaret ettiği restoranda almıştı. Piyango biletini 3 dolara çevrimiçi ortamda satın almış, olası kazançların miktarını katlamak için de fazladan 1 dolar ödemeyi seçmişti. NC Lottery, Fierro'nun 5 sayı tutturarak 1 milyon dolar kazandığını, 1 dolarlık katlama seçeneğiyle ikramiyenin 4 kat artarak 4 milyon dolara çıktığını açıkladı. Bu şu anda Kuzey Carolina piyango tarihinde çevrimiçi bilete çıkan en büyük ikramiye.
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Şans kurabiyesinden servet çıktı
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