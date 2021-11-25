Sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında şok detay! Son konuşması ortaya çıktı: Ben korkak biriyim

'BEN KORKAK BİRİYİM'

Epstein'in hapishanede ölü bulunmasından bir ay önce de girişimde bulunduğu belirtildiği kayıtlarda Epstein hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği yer aldı.

Ortaya çıkan belgelerde Epstein'in hapishanedeki bütün görevlileri manipüle ettiği ortaya çıktı. Hapishanede düzenli olarak yaşayıp yaşamadığına ilişkin yapılan kontrollerde Epstein'in yetkililere sürekli olarak daha çok yaşayacağına yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtildi.