Sarsıntı Grönland’da bile hissedildi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve sınırlarının çok ötesine kadar ulaştı. Danimarka Jeoloji Enstitüsü, Türkiye'deki sarsıntıların Grönland'da sismik kayıtlara geçtiğini bildirdi. Türkiye'deki depremlerin çok şiddetli olduğunu kaydeden enstitü, sarsıntıların Danimarka ve Grönland'daki sismograflardan dahi ölçüldüğünü kaydetti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan sismolog Tine Larsen, "Depremden gelen dalgalar, sarsıntı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştı. Sarsıntı, depremden 8 dakika sonra da Grönland'ın doğu kıyısına ulaştı ve Grönland'ın tamamına yayıldı" dedi.