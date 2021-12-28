Savaş çanları çalıyor! Rusya’dan geniş çaplı silahlı çatışma açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizi tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde "Bizi yüzsüzce kandırdılar. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik?" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'ye gözdağı vermişti. Bu açıklamaların yankısı sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
GENİŞ ÇAPTI SİLAHLI ÇATIŞMA
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu söyledi. Fomin, başkent Moskova'da, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile düzenlediği brifingde, NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi.
RUSYA ETKİLEŞİM KURMA KONUSUNDA GİRİŞİMDE BULUNDU
NATO'nun, son zamanlarda Rusya'yı durdurma yönünde adımlar attığını belirten Fomin, Rusya'nın, Soğuk Savaş'ın ardından NATO ile etkileşim kurma konusunda birçok kez girişimde bulunduğunu ifade etti.
Aleksandr Fomin, Rusya'nın, Batı sınırlarını silahsızlandırdığını ve Batı ülkeleri ile "yapıcı ortaklık ilişkileri kurmak için" her zaman hazır olduğunu savundu.
NATO'nun, Rusya ile savaşa hazırlandığını vurgulayan Fomin, "NATO'nun askeri yapısında, Rusya ile yüksek yoğunlukta geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlık yönünde yeniden hedefler konuldu." dedi. Fomin, NATO'nun son yıllardaki askeri stratejisiyle ilgili belgelerinde, Rusya'nın, örgütün güvenliğe yönelik ana tehdit kaynağı olarak tanımlandığını aktardı.
NATO'nun her yıl büyük çapta 30 tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Fomin, Doğu Avrupa'da yaklaşık 13 bin NATO askerinin sürekli olarak bulunduğu ve bu askeri birliklerinin yaklaşık 200 tank, 400 zırhlı araç ve 30'dan fazla uçak ile helikoptere sahip olduğu bilgisini paylaştı.
"NATO İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"
Aleksandr Fomin, Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini belirterek, "Yapıcı istişarelerin yapılacağını umuyoruz. NATO'dan, tekliflerimize hızlı şekilde somut yanıt bekliyoruz. Herhangi bir zamanda müzakereleri başlatmaya hazırız." diye konuştu.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta, Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerinin, ABD ve NATO tarafına iletildiğini açıklamıştı.
ÖLÜM KALIM MESELESI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonunda güncel konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın sürekli dillendirdiği NATO'nun doğuya doğru genişlediği yönündeki söylemlerine devam eden Peskov, "Son yirmi yılda belki daha da fazladır bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO'nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" dedi.
"NATO YAVAŞ YAVAŞ UKRAYNA TOPRAKLARINA NÜFUZ EDİYOR"
Peskov'un bu sözlerinin üzerine program sunucusunun NATO'nun, Gürcistan ve Moldova'daki hareketlerini kastederek, "Moldova ve Gürcistan?" diye sormasının üzerine Peskov, "Bu artık bizim için ölüm kalım meselesidir. Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya başladı, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak" ifadelerini kullandı.
"MUHATAPLARIMIZIN DİLİ KOVBOY DİLİNE DÖNÜŞTÜ"
Peskov, ABD ile yaşanan gerilime dair yine eleştirilerini sürdürerek, "Genel olarak muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu. O artık önde gelen diplomatların dili değil, hatta bazen kabalığa dönüşüyor. Elbette ki hiç hoşumuza gitmeyen bir kovboy dili bu" ifadelerini kullandı.
"ABD, Rusya'ya NATO'nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormuyor" diye sözlerine devam eden Peskov, "NATO'nun neler yaptığını görüyoruz, sınırlarımızın yakınında yapılan tatbikatları görüyoruz, muazzam miktarda teçhizat tedariki yapıldığını görüyoruz. Yunanistan üzerinden ve farklı güzergahlardan bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.