Savaş çanları çalıyor! Rusya’dan geniş çaplı silahlı çatışma açıklaması

ÖLÜM KALIM MESELESI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonunda güncel konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın sürekli dillendirdiği NATO'nun doğuya doğru genişlediği yönündeki söylemlerine devam eden Peskov, "Son yirmi yılda belki daha da fazladır bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO'nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" dedi.