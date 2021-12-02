Savaş söylentileri sonrası yeni perde! Ukrayna ve ABD’den Rusya hamlesi...

Ukayna ve Rusya arasında süregelen Donbass krizi ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD ve NATO'dan yapılan açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan bir tutumu halinde 'ağır bedeller' ödeyeceği ifade edilmişti. Bu açıklamalnın ardından ABD ve Ukrayna'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ukrayna,ABD ile birlikte Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar üzerindeçalışıldığını belirtti.
EKONOMİK YAPTIRIM
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde ABD'yle çalıştıklarını bildirdi.
Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için bulunduğu İsveç'te Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğünü belirtti.
SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ
Görüşmede güçlü Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını teyit ettiklerini aktaran Kuleba, "Rusya'yı başka saldırgan hareketlerden uzaklaştırmak için sert ekonomik yaptırımları içeren kapsamlı bir caydırıcılık paketini geliştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
ABD, RESMEN RUSYA'YI TEHDİT ETMİŞTİ: BEDELLER ÖDETMEYE HAZIRIZ
Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'da potansiyel bir askeri operasyon planı için hazırlıklarını artırdığını ifade eden Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli agresif hamleler için planlar yaptığına dair işaretlerden derinden endişe duyuyoruz." dedi. Blinken, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna karşıtı sosyal medya propagandasının da 10 katından fazla bir seviyeye ulaştığının gözlemlendiğini aktararak, bunun 2014'te Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönem öncesindeki duruma yaklaştığına dikkati çekti.
"Şu anda Başkan (Vladimir) Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." diyen Blinken, Putin de dahil olmak üzere ABD'nin ilgili herkesle yoğun temasta olduğunu vurguladı. Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:
"ASKERİ EYLEM PLANLARINDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
"Rusya'yı, kuvvetlerini normal, barış zamanı konumlarına döndürmek için son askeri yığınağını tersine çevirmeye, ağır silahları ve kuvvetleri doğu Ukrayna'daki temas hattından geri çekmeye, daha fazla yıldırma ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerden kaçınmaya ve askeri eylem planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz."
Blinken, "Rusya, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse, geçmişte kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önlemi almak da dahil olmak üzere kararlı bir şekilde yanıt vereceğimizi açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı ancak tedbirlerle ilgili detay vermekten kaçındı.