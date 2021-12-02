Savaş söylentileri sonrası yeni perde! Ukrayna ve ABD’den Rusya hamlesi...

ABD, RESMEN RUSYA'YI TEHDİT ETMİŞTİ: BEDELLER ÖDETMEYE HAZIRIZ

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'da potansiyel bir askeri operasyon planı için hazırlıklarını artırdığını ifade eden Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli agresif hamleler için planlar yaptığına dair işaretlerden derinden endişe duyuyoruz." dedi. Blinken, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna karşıtı sosyal medya propagandasının da 10 katından fazla bir seviyeye ulaştığının gözlemlendiğini aktararak, bunun 2014'te Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönem öncesindeki duruma yaklaştığına dikkati çekti.

"Şu anda Başkan (Vladimir) Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." diyen Blinken, Putin de dahil olmak üzere ABD'nin ilgili herkesle yoğun temasta olduğunu vurguladı. Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: