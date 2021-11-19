Savaş uçakları havalandı! Asya-Pasifik’te gergin anlar

Güney Kore, Rusya ve Çin'e ait savaş uçaklarının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini açıklarken Rusya da Çin ile Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde ortak devriye uçuşları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyılarındaki Hava Savunma ve Tanımlama Sahasına 7 Rus ve 2 Çin savaş uçağının girdiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu savaş uçaklarının KADIZ üzerinde yaklaşık 10 dakika uçtukları bildirildi.

"TATBİKATIN BİR PARÇASI"

Açıklamada, Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal eden uçaklara yanıt vermek için Güney Kore savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı. Genelkurmay Başkanlığı, olası kazaları önlemek için bölgeye uçakları gönderdiğini ancak Rus ve Çin uçaklarının Güney Kore bölgesel hava sahasını ihlal etmeden KADIZ bölgesinden çıktılarını bildirdi.

Çinli yetkililer daha sonra askeri iletişim kanalı aracılığıyla Güney Kore'ye verdikleri bilgide, söz konusu uçuşların Rusya ile gerçekleştirilen rutin askeri tatbikatların bir parçası olduğunu aktardı.