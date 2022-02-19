‘Savaşın eli kulağında’

Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Luhanks ve Donetsk'te peş peşe patlamalar meydana geldi. Ukrayna Ordusu ve ayrılıkçı gruplar arasında yaklaşık 8 yıldır düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar son günlerde yaşanan krizin etkisiyle bambaşka bir boyuta geldi. Rusya, "Ukrayna ordusu soykırım yapıyor" derken Ukrayna ordusu, ısrarla savunma pozisyonunda olduğunu iddia ediyor. Rusya ayrılıkçı gruplarla Ukrayna'yı masaya oturtmaya çalışırken Ukrayna bu durumun resmi tanıma anlamına geldiğini ifade ederek kabul etmiyor. Avrupa
'nın Ortadoğu'su Ukrayna uzun yıllardır büyük bir kaos yaşıyor. Bugünlerde yaşanan dezenformasyon savaşlarında Donbass ve Luhanks'taki sözde yönetim liderlerinin bölgelerinin tahliye edilmesi için dün yayınladıkları videoların günler öncesinden hazırlandıkları ortaya çıktı. Sivil tahliyesi diye servis edilen görüntülerdeki çocuk ve kadınların da bölgedeki asker ve güvenlik güçlerinin aileleri olduğu iddia edildi.
13 BİN TAHLİYE
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT), dün Donetsk bölgesinde 591. Luhanks bölgesinde 975 olmak üzere toplam 1566 ateşkes ihlali yapıldığını açıkladı. Ayrılıkçı gruplardan yapılan saldırılarda 3 Ukrayna askeri ölürken 4 asker de yaralandı.
Ukrayna kaynakları, çatışma bölgelerinden 13 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Şimdiye kadar 5 bin sivil Rusya tarafına geçerken çatışmaların devam etmesi durumunda 700 bin kişinin tahliyesi için planlar yapıldığı ifade edildi.
(AGİT) sınır hattında 190 bin Rus askerinin konuşlandırıldığını duyurdu. Bunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük askeri hareketlilik olduğunu söyledi. Rusya, Belarus
-Ukrayna sınırına da askeri yığınağını artırdı.
PUTİN'DEN NÜKLEER TATBİKAT
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlattı. Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
ile tatbikattaki balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti. Tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
, Stratejik Füze Kuvvetleri
, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.
YEDEK ASKERLER EĞİTİME ÇAĞRILDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı "Savaş istemiyorum" açıklamalarına rağmen adeta ülkede seferberlik ilan etti. Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Pushilin, askeri seferberlik ilan ederek yedek askerleri kayıt ofislerine gelmeye çağıran bir bildiri yayınladı. Luhansk bölgesindeki ayrılıkçı lider Leonid Pasechnik de 'acil saldırı tehdidi' gerekçesiyle benzer bir açıklama yaptı.
SİVİLLERE 'SAVAŞ EĞİTİMİ'
Ukraynalı siviller olası bir işgal durumu için askeri eğitim almayı sürdürüyor. Eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan siviller katılıyor.
TÜRKİYE'NİN ÇABALARI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki lideri bir araya getirme çabalarının devam ettiğini bildirdi. Kalın, "Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek. Bizim beklenti ve çabamız bir çatışma, bir işgal durumunun ortaya çıkmaması" dedi.