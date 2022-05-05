Savaşta kan donduran rapor! Sistematik tecavüz vakaları dehşet verdi

BODRUM KATINDA TOPLU TECAVÜZ

"Rusya, sadece Ukrayna'ya karşı değil kadınlara karşı da savaş açtı. Rus askerlerin kadınlara, 10 yaşa kadar küçük kız çocuklarına ve 78 yaşa kadar kadınlara tecavüz ettiğine dair artan sayıda ve güvenilir raporlar geliyor" diyen Johansson, "Rusya, tecavüzü savaş silahı olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.