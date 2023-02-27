Savaşta Türkiye’ye sığınan Ukraynalılar depremzedelere yardım ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda ülke Türkiye'nin yardımına koştu. Bazı ülkeler arama-kurtarma ekipleri ile destek verirken bazıları da nakdi ve insani yardımda bulundu. Geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalı savaş mağdurları da Türk halkının kendilerine gösterdiği yardımseverliğin karşılığında yardım kampanyaları başlattı. Savaş sonrası ülkeye gelen bazı Ukraynalılar ise gönüllü olarak deprem bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

"İNSANİ YARDIMLARI BÖLGEYE İLETTİK"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, DHA'ya yaptığı açıklamada, başlatılan yardım kampanyalarına ilişkin bilgi verdi. Büyükelçi Bodnar, "Acı felaketi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderilme kararı alındı. Türkiye'ye 87 arama-kurtarma ekibi, 2 uçak ve 16 araç gönderildi. Acı haberi aldıktan sonra hızlı şekilde elçiliğimizde de insani yardım topladık ve ilgili yerlere ilettik. Türkiye'deki Ukrayna ve Kırım Tatar diasporası da hızlıca seferber oldu. Bazıları burada yardım kampanyaları başlatarak bölgeye gönderdiler. Bazıları ise gönüllü olarak deprem bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarına ve yardım çalışmalarına katıldı" dedi.