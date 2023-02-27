Savaşta Türkiye’ye sığınan Ukraynalılar depremzedelere yardım ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda ülke Türkiye'nin yardımına koştu. Bazı ülkeler arama-kurtarma ekipleri ile destek verirken bazıları da nakdi ve insani yardımda bulundu. Geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalı savaş mağdurları da Türk halkının kendilerine gösterdiği yardımseverliğin karşılığında yardım kampanyaları başlattı. Savaş sonrası ülkeye gelen bazı Ukraynalılar ise gönüllü olarak deprem bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.
"İNSANİ YARDIMLARI BÖLGEYE İLETTİK"
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, DHA'ya yaptığı açıklamada, başlatılan yardım kampanyalarına ilişkin bilgi verdi. Büyükelçi Bodnar, "Acı felaketi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderilme kararı alındı. Türkiye'ye 87 arama-kurtarma ekibi, 2 uçak ve 16 araç gönderildi. Acı haberi aldıktan sonra hızlı şekilde elçiliğimizde de insani yardım topladık ve ilgili yerlere ilettik. Türkiye'deki Ukrayna ve Kırım Tatar diasporası da hızlıca seferber oldu. Bazıları burada yardım kampanyaları başlatarak bölgeye gönderdiler. Bazıları ise gönüllü olarak deprem bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarına ve yardım çalışmalarına katıldı" dedi.
Ukrayna ana karasında da Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldığını vurgulayan Bodnar, "Harkov'dan kardeş Gaziantep şehrine bir yardım TIR'ı yola çıkmış durumda. Savaşa ve onun yarattığı kısıtlamalara rağmen elimizden geldiğince Türk halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Savaşın başında Türk halkının Ukrayna'ya yardım için nasıl seferber olduğunu, büyükelçilik binamızın nasıl adeta yardım kabul noktasına dönüştüğünü çok iyi hatırlamaktayız. Şuna inanıyorum ki böyle korku, felaketler ve savaşları ancak karşılıklı yardımlaşma ile aşabiliriz. Türkiye'nin insani yardım konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, dünya toplumunun Türkiye'nin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.
"DEPREM BÖLGESİ İÇİN KERMES DÜZENLİYORUZ"
Ankara'daki Ukrayna Derneği'nin Başkanı Yuliya Biletska da, "6 Şubat'ta herkes tıpkı geçen yıl 24 Şubat gibi üzüntüye boğuldu. O gün Türk toplumu bizim yardımımıza koştu. Deprem olduğunda bizim buradaki Ukraynalı vatandaşlarımız hemen harekete geçti ve 'bir şeyler yapalım' dediler. İnsanları yardım kuruluşlarına yönlendirdik, birçok kişi kuruluşlarda gönüllü olmak istediler, onları da yönlendirdik. Şu anda Türkiye'de bulunan Ukrayna Dernekleri yeni bir kampanya başlatarak, toplu olarak yardım etme kararı aldı.
Para toplayarak, Ukraynalı dernekler olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Yakın zamanda bir kermes düzenliyoruz. Bu kermesten elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğiz. O bölgeden gelen Ukrayna ve Türk vatandaşlarına da yardım etmeye çalıştık. Onlara burada kalacak yer ve eşya konusunda yardım etmeye çalıştık. Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız da bizleri arayarak, bizleri duygulandırdı. Savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan bazı Ukraynalı vatandaşlarımız deprem bölgesine giderek orada gönüllü olarak yardım çalışmalarına katıldılar. Ukrayna'dan bizlere ulaştılar, onlar da oradan yardımlar göndermek istediler. Onlara da yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.