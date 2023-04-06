Savaştan kaçan Suriyeli, Almanya’da belediye başkanı oldu

Ostelsheim'da kendisini kabul etmeyen sağcı bir kesimin de olduğuna dikkati çeken Alshebl, azınlıkta olan bu kişilerin Suriyeli kökenli olmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Baden-Württemberg Uyum Bakanı Manne Lucha, Alshebl'in seçilmesinin çeşitliliğin eyaletin doğal bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Lucha, Alshebl'nin seçimin göçmenlik geçmişi olan daha fazla kişiyi siyasi makamlara aday olmaya teşvik etmesinden de memnuniyet duyduğunu kaydetti.