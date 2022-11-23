Schröder’den diplomasimize övgü

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, dünyayı etkileyen tahıl krizindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye övgüde bulundu. Schröder, Antalya'da düzenlenen '12'nci Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan enerji sıkıntısına değinen Schröder, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı, bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazandı, özellikle de uluslararası diplomasinin güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.