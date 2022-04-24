Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! "Macron'u öldürmeliyiz" diye bağırıp bıçağına sarıldı

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırganın Nice'de yaşayan 31 yaşında bir Fransız olduğu, "Macron'u öldürmeliyiz" diye bağırdığı ve sabıkası bulunmadığı öğrenildi. Bir polis kaynağı Fransız basınına verdiği demeçte, "Saldırgan, polise Yahudi inancına sahip olduğunu, seçim gününde Macron'u öldürmek istediğini ve sonunda bir kiliseye yöneldiğini söyledi" dedi.