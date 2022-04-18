Seçim öncesi Le Pen’e, AB’den yolsuzluk suçlaması

LE PEN CEPHESİNDEN SEÇİM KAMPANYASINA MÜDAHALE EDİLDİĞİ YORUMU

Diğer yandan, Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut müvekkilinin herhangi bir Fransız adli makamı tarafından çağrılmadığını, sadece 2016'da bu kapsamda açılan soruşturma için Mart 2021'de posta yoluyla sorgulandığını belirtti.

Bosselut, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekti.

Europe 1 radyosuna konuşan Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) geçici Başkanı Jordan Bardella da AB ve kurumlarını Fransa'daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.

Bardella, daha önce iki kez dava açtıkları OLAF'a, üçüncü bir dava açacaklarını bildirdi.

Haziran 2017'den bu yana Paris'te yürütülen bir soruşturmada ise Le Pen, AP'de "hayali istihdam" oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyor.