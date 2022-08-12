Selman Rüşdi’ye bıçaklı saldırı

"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi (75), New York'taki bir konferansta saldırıya uğradı. Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown'da bulunan Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Rüşdi, defalarca yumruklanması veya bıçaklanması sonucu yere düştü.Saldırgan kontrol altına alınırken, konferans salonuna ambulans ve polis çağrıldı. Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi. 1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. AA