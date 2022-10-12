Senato Türkiye’ye F-16 satışında şartları kaldırdı

ABD Senatosu, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisini de ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısından çıkardı. Senato çalışmasını tamamladıktan sonra, tasarı Temsilciler Meclisi versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek ABDBaşkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Türkiye'nin F-16 alımına ilişkin NDAA tasarısına Temsilciler Meclisi'nde de benzer eklemeler yapılmıştı. Ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez'in Temsilciler Meclisi versiyonuna sunduğu eklemenin aynısı, tasarının Senato versiyonuna dahil edilmişti. Bu ekleme, uçakların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi şartının kabulü halinde Biden'ın satışa onay vermesine imkân sağlıyordu. Maryland Senatörü Chris van Hollen ise şartlara, F-16'ların YPG/PKK terör örgütüne karşı kullanılmamasını, Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasını eklemişti. AA