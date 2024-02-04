Senegal’de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi sokakları karıştırdı

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in meclis ile Anayasa Konseyi arasında yaşanan krizi gerekçe göstererek cumhurbaşkanı seçimini ertelemesine muhalefetten ağır eleştiri geldi.

Bazı muhalif cumhurbaşkanı adayları, normal şartlarda dün resmen başlayacak seçim kampanyası takvimine sadık kalacaklarını belirterek, Dakar'da toplanma çağrısı yaptı.

Güvenlik güçleri, başta Saint-Lazare kavşağı olmak üzere kentin çeşitli noktalarında toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Eski başbakan ve muhalif siyasetçi Aminata Toure, cumhurbaşkanı adayı Daouda Ndiaye ve Anta Babacar gözaltına alındı.

Kentin bazı ana geçiş noktalarında lastik yakarak trafiği durduran göstericiler, polis müdahalesine taşlarla karşılık verdi. Bazı sokaklarda Fransız bayraklarının yakıldığı görüldü.

ECOWAS VE AB'DEN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Sall'in dünkü açıklamasından sonra Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yayımlanan bildiride, erteleme kararı sonrasında oluşacak atmosferden endişe duyulduğu kaydedildi.

Bildiride, söz konusu siyasi krizi çözmek için Senegalli siyasetçiler, "şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimler için diyalog ve işbirliğine" davet edildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan bildiride de seçimin ertelenmesinin ülkede belirsizlik başlattığının altı çizilerek, Senegal'de uzun yıllara dayanan istikrar ve demokrasi geleneğini korumak adına seçimlerin en kısa sürede hukukun üstünlüğüne uygun şekilde düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

YENİ SEÇİM EN ERKEN NİSANDA YAPILABİLİR

Normal şartlarda 25 Şubat'ta seçim yapılması beklenen Senegal'de bir daha aday olmayacak mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, 2 Nisan'a kadar görevde kalacaktı.

Seçim kanununa göre, bir seçimin düzenlenmesi için en az 80 gün önceden bildirilmesi gerektiğinden yeni cumhurbaşkanı seçiminin en erken nisanın son haftası düzenlenmesi mümkün görünüyor.

Bir diğer olası senaryoda da seçim 6 ay ertelenerek, ağustos sonunda yapılabilir.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sall da dünkü açıklamasının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Sall, "Kurumsal darbe yapmakla" ve seçimi erteleyerek Anayasa'yı ihlal etmekle suçlanıyor.

BİR CUMHURBAŞKANI ADAYININ FRANSIZ VATANDAŞLIĞI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Senegal'de son birkaç gündür Ulusal Meclis ile cumhurbaşkanı seçimi için aday listesini belirleyen Anayasa Konseyi arasında ciddi bir kriz yaşanıyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'nin adaylığı, Fransız vatandaşlığından geç ayrılması nedeniyle Anayasa Konseyi tarafından kabul edilmemişti.

Wade'ın Fransız vatandaşlığından ayrılması 17 Ocak'ta Fransız resmi gazetesinde yayımlanmış, Anayasa Konseyi ise nihai aday listesini 21 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Seçimin en güçlü adaylarından gösterilen Wade'nin yarış dışı kalması başta partisi olmak üzere birçok çevre tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Kamuoyunda Wade'nin "haksız yere" saf dışı kaldığı yorumları yapılırken, Anayasa Konseyi'nin onay verdiği Rose Wardini isimli adayın Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkması eleştirileri güçlendirdi.

Bunun üzerine başta Wade'nin partisi Senegal Demokrat Parti (PDS) olmak üzere birçok çevrede Anayasa Konseyinin yetkinliği sorgulanmaya başlandı ve bazı hakimler için rüşvet iddiaları gündeme geldi.

PDS'DEN SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ, PARLAMENTODA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Wardini'nin Fransız vatandaşlığına rağmen aday olabilmesiyle başlayan tartışmalar sonucu PDS'nin girişimiyle parlamentoda 2 Şubat'ta Anayasa Konseyini araştırmaya olanak verecek bir komisyon kurulması için oylama yapıldı.

Komisyon kurulması teklifi 24 "hayır" oyuna karşı 120 "evet" ile kabul edildi.

Meclis Araştırma Komisyonu, Anayasa Konseyi kararlarını, konseydeki bazı hakimler hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını ve Wade'nin adaylığının onaylanmamasına neden olan koşulları inceleyecek.

Öte yandan PDS, seçimlerin 6 ay ertelenmesi için kanun teklifini de parlamentoya sundu.

Ulusal Meclis bürosunda kabul edilen teklif, incelenmek üzere "Başkanlar Konferansının" önüne gidecek.

Partilerin grup başkanlarından oluşan Başkanlar Konferansının teklifi onaylaması halinde yeni bir komite toplantısı düzenlenecek. Teklif, bu etabı da geçerse meclis genel kurulu gündemine gelecek.